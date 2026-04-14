Visite découverte du Jardin Arc-en-Ciel, Jardin Arc-en-Ciel, Saint-Martin-sur-le-Pré

Visite découverte du Jardin Arc-en-Ciel 6 et 7 juin Jardin Arc-en-Ciel Marne

Visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Venez découvrir le jardin Arc-en-Ciel, ses boîtes à cabane, son jardin des fées et sa spirale des petits fruits. Des surprises sur le thème de la vue seront à découvrir pour l’occasion.

Jardin Arc-en-Ciel 51520 Saint-Martin-sur-le-Pré Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 Marne Grand Est 0677139702 https://maps.app.goo.gl/k41cFG8n3FqWQTbq7 https://www.instagram.com/jardin_arcenciel/ Créé en 2022, le Jardin Arc-en-Ciel souhaite offrir à toutes et à tous un accès privilégié à la découverte de la biodiversité et du jardinage, dans leur dimension pédagogique, scientifique et culturelle.

Hélène Villemant, la créatrice du Jardin propose sur inscription, tous les mercredis après-midis de 14h à 17h, des ateliers alternant entre les thématiques du jardinage et des créations nature. Piste cyclable à proximité

Venez découvrir le jardin Arc-en-Ciel, ses boîtes à cabane, son jardin des fées et sa spirale des petits fruits. Des surprises sur le thème de la vue seront à découvrir pour l’occasion.

©HélèneVillemant