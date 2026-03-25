Marché de printemps Rue du Moulin Saint-Martin-sur-le-Pré
Marché de printemps Rue du Moulin Saint-Martin-sur-le-Pré vendredi 8 mai 2026.
Marché de printemps
Rue du Moulin Halle Saint-Martin-sur-le-Pré Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-08 17:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Tout public
Fleurs, plants, végétaux.
Artisanat, gourmandises
Balades en calèches .
Rue du Moulin Halle Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 Marne Grand Est +33 3 26 68 16 23
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English : Marché de printemps
L’événement Marché de printemps Saint-Martin-sur-le-Pré a été mis à jour le 2026-03-25 par Agence de Développement Touristique de la Marne
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