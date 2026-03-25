Marché de printemps Rue du Moulin Saint-Martin-sur-le-Pré

Marché de printemps

Rue du Moulin Halle Saint-Martin-sur-le-Pré Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Tout public

Fleurs, plants, végétaux.

Artisanat, gourmandises

Balades en calèches .

Rue du Moulin Halle Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 Marne Grand Est +33 3 26 68 16 23

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English : Marché de printemps

L’événement Marché de printemps Saint-Martin-sur-le-Pré a été mis à jour le 2026-03-25 par Agence de Développement Touristique de la Marne