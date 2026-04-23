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Rendez-vous aux Jardins Initiation au Land Art La Vue Le Travers de Vinetz Saint-Martin-sur-le-Pré

Rendez-vous aux Jardins Initiation au Land Art La Vue Le Travers de Vinetz Saint-Martin-sur-le-Pré dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Le Travers de Vinetz

Adresse : Jardin Arc en Ciel

Ville : 51520 Saint-Martin-sur-le-Pré

Département : Marne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Saint-Martin-sur-le-Pré

Rendez-vous aux Jardins Initiation au Land Art La Vue

Le Travers de Vinetz Jardin Arc en Ciel Saint-Martin-sur-le-Pré Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 11:30:00

Date(s) :
2026-06-07

Tout public
Venez vous initier au land art et créer une oeuvre sur le thème des cinq sens la vue

Limité à 12 personnes
Prix libre et conscient   .

Le Travers de Vinetz Jardin Arc en Ciel Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 Marne Grand Est   helene.villemant@gmail.com

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English : Rendez-vous aux Jardins Initiation au Land Art La Vue

L’événement Rendez-vous aux Jardins Initiation au Land Art La Vue Saint-Martin-sur-le-Pré a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence de Développement Touristique de la Marne

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