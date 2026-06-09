HALLE & ARTS EXPO DE PEINTURES OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS Grenade

Grenade

HALLE & ARTS EXPO DE PEINTURES

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-01

Nous sommes heureux de vous annoncer une nouvelle exposition, libre et gratuite, au sein de l’espace Halle & Arts de votre Office de Tourisme des Hauts Tolosans, situé juste en-face de la Halle Médiévale de Grenade-sur-Garonne !

Ce mois-ci, il s’agit d’une exposition de peintures aquarelles d’Olivier GINER, intitulée L’Imaginarium . Vous pourrez découvrir ces œuvres du Mercredi 1er au Jeudi 30 Juillet 2026, durant les jours et heures d’ouverture de l’Office de Tourisme.

Le petit mot d’Olivier

Imaginarium est une plongée dans mon univers, un monde où se rencontrent l’encre et le rêve, la douceur des aquarelles et l’ironie des chimères. Entre poésie et surréalisme, des architectures fantastiques, des créatures hybrides et des animaux réinventés composent un véritable cabinet de curiosités graphiques.

Chaque œuvre est une porte entrouverte sur un ailleurs un territoire où le merveilleux flirte avec l’étrange, où l’humour se mêle à l’inquiétude, où la couleur devient un langage intime.

L’Imaginarium est cet espace intérieur où je convoque mes obsessions, mes visions et mes fantaisies pour les offrir au regard du spectateur.

En parcourant l’exposition, le visiteur traverse un univers multiple bestiaire fantastique, paysages oniriques, scènes urbaines détournées, … Autant de fragments d’un monde parallèle où l’encre devient sang et la création, nécessité.

Contacts de l’artiste

06 45 42 37 03 ;

giner.olivier@yahoo.fr ;

https://www.inkblood.net/ ;

Facebook https://www.facebook.com/Ikbd.net/ ;

Instagram https://www.instagram.com/inkblood.net_ 0 .

OFFICE DE TOURISME DES HAUTS TOLOSANS 38 Rue Victor Hugo Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We are pleased to announce a new exhibition, free of charge, in the Halle & Arts area of your Hauts Tolosans Tourist Office, located just opposite the Halle Médiévale in Grenade-sur-Garonne!

L’événement HALLE & ARTS EXPO DE PEINTURES Grenade a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE