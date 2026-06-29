HALLE DAY LONG LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

Toulouse

HALLE DAY LONG

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-04

Cet été, c’est en très bonne compagnie que vous allez passer la belle saison, ponctuée d’envolées oniriques et musicales.

Dans la Halle et sur la Piste des Géants, au coeur du Manège Carré Sénart ou à bord du temple d’Astérion, vous ne saurez plus où donner de la tête Halle day long ! Lectures de contes, guinguette conviviale, ronde mécanique, concerts éclectiques, déjeuners renversants l’été vous exhallete!

CONTES HALLE À FOLIE

Chaque vendredi et samedi, tout au long de l’été, laissez-vous charmer par des histoires fantastiques, contées par les Véritables Machinistes. Toujours prêts à vous entraîner dans des récits aussi fabuleux que légendaires, ils n’auront de cesse de vous surprendre, un peu, beaucoup, Halle à folie !

Chaque vendredis et samedis après-midi.

DÉJEUNER DES PETITES MÉCANIQUES

Savourez la magie d’une ambiance délicieusement conviviale élégamment servie sur un plateau d’argent. Entourés de machines aussi surprenantes que singulières, partagez l’effervescence d’un repas sens dessus-dessous. Si vous en faites tout un plat, on ne saurait que trop bien le

comprendre… une expérience renversante !

MINOTAURE HALLE ABORDAGE

Expérience insolite autant qu’inoubliable, vous êtes invité à 10 mètres de haut à bord de son temple de voyage pour découvrir les abords de la Piste des Géants, à dos de Géant !

MANÉGE HALLE À RONDE

Embarquer pour une chevauchée fantastique au milieu des poissons volants, buffles mécaniques et insectes géants.

Retrouvez la programmation complète sur le site de la Halle de la Machine. .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr

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English :

This summer, you’ll be spending the season in very good company, punctuated by dreamlike and musical moments.

L’événement HALLE DAY LONG Toulouse a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE