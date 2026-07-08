UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pau

Halles de Pau Yoga: les matinales bien-être Halles de Pau Sur la terrasse Pau

dimanche 6 septembre 2026 · Halles de Pau Sur la terrasse · Pau

Halles de Pau Yoga: les matinales bien-être Halles de Pau Sur la terrasse Pau

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Halles de Pau Sur la terrasse
Adresse
2 Place de la République
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif

Pau

Halles de Pau Yoga: les matinales bien-être

Halles de Pau Sur la terrasse 2 Place de la République Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:30:00
fin : 2026-09-06 10:30:00

Date(s) :
2026-09-06

Un tapis. Un dimanche matin. Le soleil ☀️
Et si vous preniez une heure pour vous ?
☀️ Yoga en plein air aux halles de pau
9h30 10h30
Puis un café ☕️un concert , les producteurs locaux et tout le reste de votre journée devant vous.
Accessible à tous
‍ ‍ ‍ En famille, entre amis ou en solo, Réservez votre place

Ou écrivez moi au 06.19.81.15.67.   .

Halles de Pau Sur la terrasse 2 Place de la République Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   eclosionyoga@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Halles de Pau Yoga: les matinales bien-être

L’événement Halles de Pau Yoga: les matinales bien-être Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau

À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)