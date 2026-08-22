Halloween à la Mimi ferme Rollainville Neufchâteau

Informations pratiques

Neufchâteau

Halloween à la Mimi ferme

Rollainville 320 rue de l’église Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-31 16:00:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-28 2026-10-31

On l’appelait sorcière parce qu’elle savait parler aux animaux, écouter le murmure des arbres et danser au clair de lune… Pendant les vacances de la Toussaint, la mystérieuse Myriana élit domicile à la Mimi Ferme de Rollainville.

Au fil d’une visite contée dans une ferme au décor étrange, elle te guidera parmi les animaux et t’invitera à relever quelques défis. En chemin, si tu ouvres bien l’œil, tu auras peut-être la chance de ramasser quelques bonbons semés par les lutins de la forêt sur leur passage.

Si tu réussis toutes les épreuves, la sorcière t’ouvrira les portes de son atelier de sculpture de citrouilles. Tu pourras alors créer ta propre Jack-o’-lantern et l’emporter chez toi, prête à illuminer ta maison le soir d’Halloween !

Places limitées 8 enfants (à partir de 5 ans) et 8 adultes

Uniquement en extérieur en cas de mauvaises conditions météorologiques, l’animation pourra être annulée.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de l’Ouest des VosgesTout public

5 .

Rollainville 320 rue de l’église Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 10 95 contact@tourisme-ouest-vosges.fr

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English :

She was called a “witch” because she could talk to animals, listen to the whispering of the trees, and dance in the moonlight… During the All Saints’ Day break, the mysterious Myriana takes up residence at the Mimi Farm in Rollainville.

Throughout a storytelling tour of a farm with a strange atmosphere, she’ll guide you among the animals and invite you to take on a few challenges. Along the way, if you keep your eyes peeled, you might just be lucky enough to pick up some candy scattered by the forest elves as they passed by.

If you pass all the tests, the witch will open the doors to her pumpkin-carving workshop. You’ll then be able to create your own jack-o’-lantern and take it home, ready to light up your house on Halloween night!

Limited spaces: 8 children (ages 5 and up) and 8 adults

Outdoors only: in case of inclement weather, the event may be canceled.

Reservations required through the Western Vosges Tourist Office

L’événement Halloween à la Mimi ferme Neufchâteau a été mis à jour le 2026-08-22 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES