HALLOWEEN ATELIER CRÉATIF ENFANTS Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien

Informations pratiques

Saint-Cyprien

HALLOWEEN ATELIER CRÉATIF ENFANTS

Les Collections de Saint-Cyprien 4 rue Emile Zola Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 15:00:00

fin : 2026-10-30 17:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Vendredi 30 octobre de 15h à 17h > Atelier créatif pour enfants de 3 à 12 ans.

Les enfants sont invités à laisser libre cours à leur imagination en créant leur propre monstre ! À partir de différents matériaux (papier, carton, éléments de récupératio…

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Les Collections de Saint-Cyprien 4 rue Emile Zola Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

Friday, October 30, from 3:00 p.m. to 5:00 p.m. > Creative workshop for children ages 3 to 12.

Children are invited to let their imaginations run wild by creating their own monster! Using various materials (paper, cardboard, recycled items…

L’événement HALLOWEEN ATELIER CRÉATIF ENFANTS Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT66