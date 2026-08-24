HALLOWEEN ATELIER CRÉATIF ENFANTS Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien
vendredi 30 octobre 2026 · Les Collections de Saint-Cyprien · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
HALLOWEEN ATELIER CRÉATIF ENFANTS
Les Collections de Saint-Cyprien 4 rue Emile Zola Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 15:00:00
fin : 2026-10-30 17:00:00
Date(s) :
2026-10-30
Vendredi 30 octobre de 15h à 17h > Atelier créatif pour enfants de 3 à 12 ans.
Les enfants sont invités à laisser libre cours à leur imagination en créant leur propre monstre ! À partir de différents matériaux (papier, carton, éléments de récupératio…
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Les Collections de Saint-Cyprien 4 rue Emile Zola Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
Friday, October 30, from 3:00 p.m. to 5:00 p.m. > Creative workshop for children ages 3 to 12.
Children are invited to let their imaginations run wild by creating their own monster! Using various materials (paper, cardboard, recycled items…
L’événement HALLOWEEN ATELIER CRÉATIF ENFANTS Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-08-24 par CDT66
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