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AGENDA · Saint-Cyprien

EXPOSITION L’ETAT VERRE DE SAMANTHA SCHMID CHEZ ARABESQUE Arabesque Centre d’Art Saint-Cyprien

mardi 8 septembre 2026 · Arabesque Centre d'Art · Saint-Cyprien

EXPOSITION L’ETAT VERRE DE SAMANTHA SCHMID CHEZ ARABESQUE Arabesque Centre d’Art Saint-Cyprien

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Arabesque Centre d'Art
Adresse
5 rue Jules Romains
Ville
66750 Saint-Cyprien
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saint-Cyprien

EXPOSITION L’ETAT VERRE DE SAMANTHA SCHMID CHEZ ARABESQUE

Arabesque Centre d’Art 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-08

MARDI 8
EXPOSITION L’ETAT VERRE DE SAMANTHA SCHMID
18h > Vernissage. 10h-12h, 17h-19h > Exposition. Gratuit. Tout public.
Arabesque Centre d’Art, 5 Rue Jules Romains, SAINT-CYPRIEN, 66750
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Arabesque Centre d’Art 5 rue Jules Romains Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 47 92 61 32 

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English :

TUESDAY, THE 8TH
EXHIBITION: L’ETAT VERRE BY SAMANTHA SCHMID
6:00 p.m. > Opening reception. 10:00 a.m.–12:00 p.m., 5:00–7:00 p.m. > Exhibition. Free admission. Open to all.
Arabesque Art Center, 5 Rue Jules Romains, SAINT-CYPRIEN, 66750

L’événement EXPOSITION L’ETAT VERRE DE SAMANTHA SCHMID CHEZ ARABESQUE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-15 par OT DE SAINT CYPRIEN

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