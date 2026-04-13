MARCHÉ D’ÉTÉ DES PEINTRES ET ARTISANS Place Maillol Saint-Cyprien
MARCHÉ D’ÉTÉ DES PEINTRES ET ARTISANS Place Maillol Saint-Cyprien jeudi 13 août 2026.
Saint-Cyprien
MARCHÉ D’ÉTÉ DES PEINTRES ET ARTISANS
Place Maillol Intersection rue Saisset et bld Maillol Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 23:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Jeudi 13 août de 18h à 23h > Ne manquez pas le marché d’été des peintres et artisans?! Une ambiance estivale, des créations originales, du fait main à profusion… Tout est réuni pour passer un moment fabuleux en famille ou entre amis.
Lieu Place Ma…
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Place Maillol Intersection rue Saisset et bld Maillol Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
Thursday August 13, 6pm-11pm > Don’t miss the Painters and Craftsmen Summer Market! A summery atmosphere, original creations, handmade goods galore? It’s all here for a fabulous time with family and friends.
Location: Place Ma…
L’événement MARCHÉ D’ÉTÉ DES PEINTRES ET ARTISANS Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-04-13 par CDT66
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