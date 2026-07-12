VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE SAINT-CYPRIEN Rue Emile Zola Saint-Cyprien
mardi 11 août 2026 · Rue Emile Zola · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE SAINT-CYPRIEN
Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : 8 – 8 – 8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
{« summary »: »Ouvrez grand les yeux et les oreilles le cœur historique de Saint-Cyprien vous révèle ses richesses et ses histoires au fil d’une promenade familiale de 1h15. Réservation billetterie en ligne tourisme-saint-cyprien.com ou à l’accueil de l’Office de tourisme »}
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Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
{« summary »: « Open your eyes and ears wide: the historic heart of Saint-Cyprien reveals its riches and stories during a 1h15 family walk. Reservations: online ticketing: tourisme-saint-cyprien.com or at the Tourist Office reception desk »}
L’événement VISITE GUIDÉE DU VILLAGE DE SAINT-CYPRIEN Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-07 par OT DE SAINT CYPRIEN
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