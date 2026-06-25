PASS KIDS SENTIERS CREATIFS Rue Emile Zola Saint-Cyprien
PASS KIDS SENTIERS CREATIFS Rue Emile Zola Saint-Cyprien mardi 11 août 2026.
Saint-Cyprien
PASS KIDS SENTIERS CREATIFS
Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Tous les mardis du mois d’août de 10h à 12h > Ateliers artistiques pour les enfants de 4 à 12 ans animés par une animatrice culturelle des Collections de Saint-Cyprien.
Mardi 11 août de 10h à 12h > Créer une œuvre abstraite entre lumière et ombre
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Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
Every Tuesday in August from 10 a.m. to 12 p.m. > Art workshops for children ages 4–12 led by a cultural facilitator from the Collections de Saint-Cyprien.
Tuesday, August 11, from 10 a.m. to 12 p.m. > Create an abstract artwork using light and shadow
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L’événement PASS KIDS SENTIERS CREATIFS Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-25 par OT DE SAINT CYPRIEN
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