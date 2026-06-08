JARDIN EN SCÈNE Saint-Cyprien
JARDIN EN SCÈNE Saint-Cyprien dimanche 9 août 2026.
Saint-Cyprien
JARDIN EN SCÈNE
Jardins des Plantes des Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 18:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
{ summary : Jardin des Plantes vous invite à un moment de détente musicale, mêlant jazz et acoustique, au cœur de ses jardins verdoyants, gratuit. }
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Jardins des Plantes des Capellans Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
{ summary : Jardin des Plantes invites you to a moment of musical relaxation, combining jazz and acoustics, in the heart of its verdant gardens, free of charge }
L’événement JARDIN EN SCÈNE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-08 par OT DE SAINT CYPRIEN
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