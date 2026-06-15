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EXPOSITION LA MER EN FOLIE DE JOG CHEZ ARABESQUE Saint-Cyprien

EXPOSITION LA MER EN FOLIE DE JOG CHEZ ARABESQUE Saint-Cyprien

EXPOSITION LA MER EN FOLIE DE JOG CHEZ ARABESQUE Saint-Cyprien mardi 11 août 2026.

Adresse : Arabesque Centre d'Art Maison bleue

Ville : 66750 Saint-Cyprien

Département : Pyrénées-Orientales

Début : mardi 11 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif :

Saint-Cyprien

EXPOSITION LA MER EN FOLIE DE JOG CHEZ ARABESQUE

Arabesque Centre d’Art Maison bleue Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-11

{ summary : Exposition La mer en folie de JOG au Centre d’Art Maison bleue, Saint-Cyprien. Vernissage mardi 11 août 18h. Ouvert du 12 au 15 août 10‑12h et 17‑19h. Gratuit, tout public. Contact 06 47 92 61 32. }
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Arabesque Centre d’Art Maison bleue Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33 

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English :

{ summary : Exhibition %AB La mer en folie %BB by JOG at the Maison Bleue Art Center, Saint-Cyprien. Opening reception Tuesday, August 11 at 6 p.m. Open August 12–15, 10 a.m.–12 p.m. and 5–7 p.m. Free admission, open to all. Contact 06 47 92 61 32. }

L’événement EXPOSITION LA MER EN FOLIE DE JOG CHEZ ARABESQUE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-15 par OT DE SAINT CYPRIEN

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