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EXPOSITION UN SENTIMENT DE PLENITUDE DE ROSY BARANDE ET MICHELLE DI BENEDETTO Arabesque Centre d’Art Saint-Cyprien

mardi 1 septembre 2026 · Arabesque Centre d'Art · Saint-Cyprien

EXPOSITION UN SENTIMENT DE PLENITUDE DE ROSY BARANDE ET MICHELLE DI BENEDETTO Arabesque Centre d’Art Saint-Cyprien

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Arabesque Centre d'Art
Adresse
5 Rue Jules Romains
Ville
66750 Saint-Cyprien
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Saint-Cyprien

EXPOSITION UN SENTIMENT DE PLENITUDE DE ROSY BARANDE ET MICHELLE DI BENEDETTO

Arabesque Centre d’Art 5 Rue Jules Romains Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-01

MARDI 1ER > SAMEDI 5
Exposition ‘Un sentiment de plénitude’ Rosy Barande & Michelle Di Benedetto
18h > Vernissage. 10h-12h, 17h-19h > Tout public. Gratuit.
Arabesque Centre d’Art, 5 Rue Jules Romains, SAINT-CYPRIEN, 66750
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Arabesque Centre d’Art 5 Rue Jules Romains Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 47 92 61 32  arabesquestcyp@gmail.com

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English :

TUESDAY, THE 1ST > SATURDAY, THE 5TH
Exhibition: “A Sense of Fullness” by Rosy Barande & Michelle Di Benedetto
6:00 p.m. > Opening reception. 10:00 a.m.–12:00 p.m., 5:00 p.m.–7:00 p.m. > Open to the public. Free.
Arabesque Art Center, 5 Rue Jules Romains, SAINT-CYPRIEN, 66750

L’événement EXPOSITION UN SENTIMENT DE PLENITUDE DE ROSY BARANDE ET MICHELLE DI BENEDETTO Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-13 par OT DE SAINT CYPRIEN

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