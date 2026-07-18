EXPOSITION UN SENTIMENT DE PLENITUDE DE ROSY BARANDE ET MICHELLE DI BENEDETTO Arabesque Centre d’Art Saint-Cyprien

Informations pratiques

Saint-Cyprien

EXPOSITION UN SENTIMENT DE PLENITUDE DE ROSY BARANDE ET MICHELLE DI BENEDETTO

Arabesque Centre d’Art 5 Rue Jules Romains Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-01

MARDI 1ER > SAMEDI 5

Exposition ‘Un sentiment de plénitude’ Rosy Barande & Michelle Di Benedetto

18h > Vernissage. 10h-12h, 17h-19h > Tout public. Gratuit.

Arabesque Centre d’Art, 5 Rue Jules Romains, SAINT-CYPRIEN, 66750

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Arabesque Centre d’Art 5 Rue Jules Romains Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 47 92 61 32 arabesquestcyp@gmail.com

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English :

TUESDAY, THE 1ST > SATURDAY, THE 5TH

Exhibition: “A Sense of Fullness” by Rosy Barande & Michelle Di Benedetto

6:00 p.m. > Opening reception. 10:00 a.m.–12:00 p.m., 5:00 p.m.–7:00 p.m. > Open to the public. Free.

Arabesque Art Center, 5 Rue Jules Romains, SAINT-CYPRIEN, 66750

L’événement EXPOSITION UN SENTIMENT DE PLENITUDE DE ROSY BARANDE ET MICHELLE DI BENEDETTO Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-13 par OT DE SAINT CYPRIEN