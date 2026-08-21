HALLOWEEN ATELIERS CITROUILLES Cantine Ecole François Desnoyer Saint-Cyprien
samedi 31 octobre 2026 · Cantine Ecole François Desnoyer · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
HALLOWEEN ATELIERS CITROUILLES
Cantine Ecole François Desnoyer 1 rue Jules Lemaître Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 10:00:00
fin : 2026-10-31 11:30:00
Date(s) :
2026-10-31
Samedi 31 octobre de 10h à 11h30 et de 15h à 16h30 > Pour les enfants de 3 à 12 ans.
Gratuit Réservation à compter du lundi 19 octobre au 04 68 21 06 96 / 04 68 21 01 33 (places limitées).
Lieu Restaurant scolaire de l’École primaire François…
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Cantine Ecole François Desnoyer 1 rue Jules Lemaître Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
Saturday, October 31, from 10:00 a.m. to 11:30 a.m. and from 3:00 p.m. to 4:30 p.m. > For children ages 3–12.
Free Reservations begin Monday, October 19, at 04 68 21 06 96 / 04 68 21 01 33 (limited seating).
Location: Cafeteria at François… Elementary School
L’événement HALLOWEEN ATELIERS CITROUILLES Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-08-21 par CDT66
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