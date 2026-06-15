SALON DU LIVRE Saint-Cyprien
SALON DU LIVRE Saint-Cyprien dimanche 30 août 2026.
Saint-Cyprien
SALON DU LIVRE
Quai Arthur Rimbaud au port Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
{ summary : Salon du Livre à Saint-Cyprien rencontre des auteurs catalans, échanges avec éditeurs, dédicaces, balade en bateau et défi de dictée. Gratuit, laissez-vous emporter par la passion des mots. }
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Quai Arthur Rimbaud au port Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
{ summary : Saint-Cyprien Book Fair: meet Catalan authors, talk with publishers, book signings, boat rides, and a dictation challenge. Free admission—let yourself be swept away by a passion for words. }
L’événement SALON DU LIVRE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-15 par OT DE SAINT CYPRIEN
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