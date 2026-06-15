Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SALON DU LIVRE Saint-Cyprien

SALON DU LIVRE Saint-Cyprien

SALON DU LIVRE Saint-Cyprien dimanche 30 août 2026.

Adresse : Quai Arthur Rimbaud au port

Ville : 66750 Saint-Cyprien

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Cyprien

SALON DU LIVRE

Quai Arthur Rimbaud au port Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

{ summary : Salon du Livre à Saint-Cyprien rencontre des auteurs catalans, échanges avec éditeurs, dédicaces, balade en bateau et défi de dictée. Gratuit, laissez-vous emporter par la passion des mots. }
  .

Quai Arthur Rimbaud au port Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

{ summary : Saint-Cyprien Book Fair: meet Catalan authors, talk with publishers, book signings, boat rides, and a dictation challenge. Free admission—let yourself be swept away by a passion for words. }

L’événement SALON DU LIVRE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-06-15 par OT DE SAINT CYPRIEN

À voir aussi à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales)