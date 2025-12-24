Halloween, Cour-Maugis sur Huisne
Halloween, Cour-Maugis sur Huisne vendredi 30 octobre 2026.
Halloween
Courcerault Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-30
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-30
Les professeurs de Magie de Courcerault invitent les petits sorciers à venir célébrer Halloween. .
Courcerault Cour-Maugis sur Huisne 61340 Orne Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Halloween
L’événement Halloween Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2025-12-22 par OT CdC Coeur du Perche