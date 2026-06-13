Halloween Party Salle Raoul Bonjean Graveson
samedi 31 octobre 2026 · Salle Raoul Bonjean · Graveson
Informations pratiques
Graveson
Halloween Party
Samedi 31 octobre 2026 à partir de 18h30. Salle Raoul Bonjean 1 Rue Calada Graveson Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 18:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Happy Halloween Party organisée par l’AGEP de Graveson.Familles
Halloween Party organisée par l’AGEP de Graveson à la Salle Raoul Bonjean.
Préparez vous à passer une soirée monstrueuse
Bodega des enfants, maquillage, tatouages, confection de masques, photobooth…
Snacking et bonbons ensorcelés. .
Salle Raoul Bonjean 1 Rue Calada Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Happy Halloween Party organized by AGEP Graveson.
L’événement Halloween Party Graveson a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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