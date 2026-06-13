Semaine bleue Place du Marché Graveson

Informations pratiques

Graveson

Semaine bleue

Du 03/10 au 25/10/2026 le samedi de 10h à 18h. Place du Marché Espace Culturel de Graveson Graveson Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Pour la semaine bleue 2026, le CCAS de Graveson propose 3 évènements GRATUITS placés sous le signe du lien intergénérationnel

– Le samedi 3 octobre 2026 de 10H à 18H à l’ Espace Culturel de Graveson

Le CCAS en collaboration avec l’Espace Jeunes propose un salon du jeu de société et jeux en bois. Ce salon sera accessible à tous, petits et grands, gratuit et inclusif.

L’objectif de cet évènement sera placé sous le signe du partage, du lien entre les générations dans un esprit de solidarité et de convivialité.



– Le samedi 17 octobre 2026 à 18h à l’Espace Culturel de Graveson:

La comédie musicale Le marché extraordinaire , ce spectacle musico-théâtral sera animé par la Compagnie Détours, association Paradounaise.



– Le dimanche 25 octobre à l’Espace Culturel à 15h30

L’opérette Marseillaise “ Un de la Cannebière”, orchestrée par l’Union Musicale Sarriannaise et dirigée musicalement par Sylvie Rogier .

Place du Marché Espace Culturel de Graveson Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 88 68

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English :

For Blue Week 2026, the Graveson CCAS is offering FREE events focused on intergenerational connections

L’événement Semaine bleue Graveson a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence