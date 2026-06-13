Course de vaches cocardières Route des Palunettes Graveson
samedi 5 septembre 2026 · Route des Palunettes · Graveson
Informations pratiques
Graveson
Course de vaches cocardières
Samedi 5 septembre 2026 de 16h30 à 18h30. Route des Palunettes Arènes Graveson Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 16:30:00
fin : 2026-09-05 18:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Course de vaches cocardières organisée par le Club Taurin Lou Biou Gravesounen.
Course de vaches cocardières organisée par le Club Taurin Lou Biou Gravesounen aux arènes.
Manades
– Des Beaumelles Saintoise, Fée
– Chapelle Damisello, Domi
-Fournier et Fils Cigale, Hirondelle
– Caillan Fanette, Esperanza
Raseteurs Ludovic BRESSY, Kylian CHAMPETIER, Frédéric BOYER, Teji ROMERO, Jérôme MARTIN, Lucas DANNA, Radouane ERRIK .
Route des Palunettes Arènes Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 76 70 85
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English :
Cow race organized by Club Taurin Lou Biou Gravesounen.
L’événement Course de vaches cocardières Graveson a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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