Course de vaches cocardières Route des Palunettes Graveson

Informations pratiques

Graveson

Course de vaches cocardières

Samedi 5 septembre 2026 de 16h30 à 18h30. Route des Palunettes Arènes Graveson Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 16:30:00

fin : 2026-09-05 18:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Course de vaches cocardières organisée par le Club Taurin Lou Biou Gravesounen.

Course de vaches cocardières organisée par le Club Taurin Lou Biou Gravesounen aux arènes.



Manades

– Des Beaumelles Saintoise, Fée

– Chapelle Damisello, Domi

-Fournier et Fils Cigale, Hirondelle

– Caillan Fanette, Esperanza



Raseteurs Ludovic BRESSY, Kylian CHAMPETIER, Frédéric BOYER, Teji ROMERO, Jérôme MARTIN, Lucas DANNA, Radouane ERRIK .

Route des Palunettes Arènes Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 28 76 70 85

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English :

Cow race organized by Club Taurin Lou Biou Gravesounen.

L’événement Course de vaches cocardières Graveson a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence