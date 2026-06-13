Informations pratiques

Graveson

Octobre Rose Bougeons à Graveson

Samedi 10 octobre 2026 de 9h à 13h. Cours National Graveson Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10 13:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Octobre Rose à Graveson.

Bougeons à Graveson pour Octobre Rose !!!



Samedi 10 Octobre de 9h00 à13h00, marcher, courir, pédaler au profit de la lutte contre le cancer du sein !!



– Séance d’échauffement animée par Dance & Co 9h30 9h45

– Plusieurs parcours avec Les P’tits Ânes, et l’association Les Guibolles en Provence et le BCG

– Atelier d’autopalpation avec la ligue contre le cancer

– Exposition Invictus avec le photographe Philippe Latil

– Ambiance musicale avec Les Z’enfants de la Roubine et Le Pont de l’Arche

– Séance de relaxations / bien-être animée par Energie Zen de 12h00 à 12h15



Inscription en ligne sur HELLOASSO.COM en scannant le QR code ci-contre, ou inscription auprès du CCAS de Graveson .

Cours National Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 88 68

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English :

Pink October in Graveson.

L’événement Octobre Rose Bougeons à Graveson Graveson a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence