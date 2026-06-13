Informations pratiques

Graveson

Fête votive

Du jeudi 3 au dimanche 6 septembre 2026. Centre ville Graveson Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-03

Fête votive de Graveson.

Fête foraine du 3 Septembre au 6 Septembre, Boulevard Général de Gaulle et dans le village.



Fête votive de Graveson.



Fête foraine du 3 Septembre au 6 Septembre, Boulevard Général de Gaulle et dans le village.

Jeudi 3 Septembre

22h Encierro de nuit dans les rues de Graveson

Vendredi 4 Septembre

13h Repas Rouille organisé par la Brasserie l’Univers.

18h Inauguration Pictural et Mural Place Henri Dunant.

18h30 Vernissage de l’exposition des Artistes Gravesonnais à la Maison des Arts.

21h Soirée sur le Cours National l’Orchestre Laurent COMTAT grande formation thème Comédies Musicale .

Samedi 5 Septembre

10h à 14h Forum des Associations Gravesonnaises*

12h 15h30 Jeux pour enfants, Cours National.

16h30 Courses de vache cocardières aux arènes.

19h puis 22h Bal avec l’Orchestre Paul SELMER.

Dimanche 6 Septembre

9h 19h Vide grenier place Henri Dunant.

9h à 17h Les Artistes en Plein Air Peindre et dessiner Graveson.

10h 12h Animation karts à pédales (enfants de 3 à 8 ans), Cours National.

15h Concours de Pétanque au Boulodrome municipal.

15h30 Animation karts à pédales (enfants dès 9 ans et adultes), Cours National.

18h30 Course karts à pédales.

Avec la Pena Croq Not d’Avignon.

En cas d’intempéries les orchestres se feront à l’Espace Culturel. .

Centre ville Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 88 44 office.tourisme@ville-graveson.fr

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English :

Festival of Graveson.

L’événement Fête votive Graveson a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence