Fête votive Graveson
jeudi 3 septembre 2026 · Graveson
Informations pratiques
Graveson
Fête votive
Du jeudi 3 au dimanche 6 septembre 2026. Centre ville Graveson Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-03
Fête votive de Graveson.
Fête foraine du 3 Septembre au 6 Septembre, Boulevard Général de Gaulle et dans le village.
Fête votive de Graveson.
Fête foraine du 3 Septembre au 6 Septembre, Boulevard Général de Gaulle et dans le village.
Jeudi 3 Septembre
22h Encierro de nuit dans les rues de Graveson
Vendredi 4 Septembre
13h Repas Rouille organisé par la Brasserie l’Univers.
18h Inauguration Pictural et Mural Place Henri Dunant.
18h30 Vernissage de l’exposition des Artistes Gravesonnais à la Maison des Arts.
21h Soirée sur le Cours National l’Orchestre Laurent COMTAT grande formation thème Comédies Musicale .
Samedi 5 Septembre
10h à 14h Forum des Associations Gravesonnaises*
12h 15h30 Jeux pour enfants, Cours National.
16h30 Courses de vache cocardières aux arènes.
19h puis 22h Bal avec l’Orchestre Paul SELMER.
Dimanche 6 Septembre
9h 19h Vide grenier place Henri Dunant.
9h à 17h Les Artistes en Plein Air Peindre et dessiner Graveson.
10h 12h Animation karts à pédales (enfants de 3 à 8 ans), Cours National.
15h Concours de Pétanque au Boulodrome municipal.
15h30 Animation karts à pédales (enfants dès 9 ans et adultes), Cours National.
18h30 Course karts à pédales.
Avec la Pena Croq Not d’Avignon.
En cas d’intempéries les orchestres se feront à l’Espace Culturel. .
Centre ville Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 88 44 office.tourisme@ville-graveson.fr
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English :
Festival of Graveson.
L’événement Fête votive Graveson a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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