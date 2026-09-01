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AGENDA · Graveson

Rando Vélo journées européennes du Patrimoine Credd’o, Oustau di Petit Graveson

samedi 19 septembre 2026 · Credd'o, Oustau di Petit · Graveson

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Credd'o, Oustau di Petit
Adresse
12 Avenue Auguste Chabaud
Ville
13690 Graveson
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Graveson

Rando Vélo journées européennes du Patrimoine

Samedi 19 septembre 2026 de 8h à 12h. Credd’o, Oustau di Petit 12 Avenue Auguste Chabaud Graveson Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Rando Vélo Les lieux de cultes gravesonnais
Rando-vélo Les lieux de cultes gravesonnais
Sorte de millefeuille historique, Graveson témoigne d’une multitude de lieux de cultes qui se sont souvent superposés comme pour les faire disparaître. Depuis ceux initiés par les tribus celto ligures sur l’oppidum de La Roque, dédiés à la pierre, aux arbres, prônant l’idéologie de héros déifiés, de Mères nourricières et de bois sacrés précédant d’abord les temples romains dédiés aux différents dieux et déesses avant de laisser place aux premières chapelles romanes du IXe et Xe siècle puis à l’église définitive. De la Roque à Cadillan, en passant par Saint-Sépulcre et dans le village, la randonnée nous emmènera à la découverte de ces lieux symboliques.
8h00 Rendez-vous CREDDO
8h30 Départ balade
12h00 Retour
Règlement de participation
Gratuit sur inscription limité à 25 personnes.
Renseignements et inscriptions au 06 87 91 11 03   .

Credd’o, Oustau di Petit 12 Avenue Auguste Chabaud Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 31 11 03 

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English :

Bike Tour: Places of Worship in Graveson

L’événement Rando Vélo journées européennes du Patrimoine Graveson a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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