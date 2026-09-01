Rando Vélo journées européennes du Patrimoine Credd’o, Oustau di Petit Graveson

Informations pratiques

Graveson

Rando Vélo journées européennes du Patrimoine

Samedi 19 septembre 2026 de 8h à 12h. Credd’o, Oustau di Petit 12 Avenue Auguste Chabaud Graveson Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Rando Vélo Les lieux de cultes gravesonnais

Rando-vélo Les lieux de cultes gravesonnais

Sorte de millefeuille historique, Graveson témoigne d’une multitude de lieux de cultes qui se sont souvent superposés comme pour les faire disparaître. Depuis ceux initiés par les tribus celto ligures sur l’oppidum de La Roque, dédiés à la pierre, aux arbres, prônant l’idéologie de héros déifiés, de Mères nourricières et de bois sacrés précédant d’abord les temples romains dédiés aux différents dieux et déesses avant de laisser place aux premières chapelles romanes du IXe et Xe siècle puis à l’église définitive. De la Roque à Cadillan, en passant par Saint-Sépulcre et dans le village, la randonnée nous emmènera à la découverte de ces lieux symboliques.

8h00 Rendez-vous CREDDO

8h30 Départ balade

12h00 Retour

Règlement de participation

Gratuit sur inscription limité à 25 personnes.

Renseignements et inscriptions au 06 87 91 11 03 .

Credd’o, Oustau di Petit 12 Avenue Auguste Chabaud Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 31 11 03

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English :

Bike Tour: Places of Worship in Graveson

L’événement Rando Vélo journées européennes du Patrimoine Graveson a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence