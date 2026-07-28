Haltes gourmandes vins du jura Cascades du Hérisson Maison des Cascades du Hérisson Menétrux-en-Joux

Informations pratiques

Menétrux-en-Joux

Haltes gourmandes vins du jura Cascades du Hérisson

Maison des Cascades du Hérisson Lieu-dit Val-Dessus Menétrux-en-Joux Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 14:30:00

fin : 2026-08-04 18:30:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-04

Haltes gourmandes le 28 juillet et le 4 août aux Cascades du Hérisson.

Chaque mardi, le camion des Vins du Jura s’installe dans un site touristique différent pour vous proposer des animations autour de la découverte du vignoble.

Notre objectif vous faire voyager au cœur des terroirs jurassiens, à la rencontre des appellations d’origine contrôlée (AOC), des cépages emblématiques et de la richesse des vins du Jura. .

Maison des Cascades du Hérisson Lieu-dit Val-Dessus Menétrux-en-Joux 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 26 14

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English : Haltes gourmandes vins du jura Cascades du Hérisson

L’événement Haltes gourmandes vins du jura Cascades du Hérisson Menétrux-en-Joux a été mis à jour le 2026-07-20 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE