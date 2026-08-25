Hamexpo Centre des Expositions Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Hamexpo

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Le salon HAMEXPO 2026, se déroulera

au Parc des Expositions du Mans (72) Hall D

le samedi 03 octobre 2026 de 9h à 18h.

Tarif entrée 10 €

Entrée gratuite pour les YL, les enfants jusqu’à 16 ans et les étudiants sur présentation de leur carte. .

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Hamexpo Le Mans a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Le Mans