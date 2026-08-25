Hamexpo Centre des Expositions Le Mans
samedi 3 octobre 2026 · Centre des Expositions · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Hamexpo
Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Le salon HAMEXPO 2026, se déroulera
au Parc des Expositions du Mans (72) Hall D
le samedi 03 octobre 2026 de 9h à 18h.
Tarif entrée 10 €
Entrée gratuite pour les YL, les enfants jusqu’à 16 ans et les étudiants sur présentation de leur carte. .
Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Hamexpo Le Mans a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Le Mans
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