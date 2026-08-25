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AGENDA · Le Mans

Hamexpo Centre des Expositions Le Mans

samedi 3 octobre 2026 · Centre des Expositions · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Centre des Expositions
Adresse
1, avenue du Parc des Expositions
Ville
72100 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Hamexpo

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Le salon HAMEXPO 2026, se déroulera
au Parc des Expositions du Mans (72) Hall D
le samedi 03 octobre 2026 de 9h à 18h.
Tarif entrée 10 €
Entrée gratuite pour les YL, les enfants jusqu’à 16 ans et les étudiants sur présentation de leur carte.   .

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Hamexpo Le Mans a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Le Mans

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