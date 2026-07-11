Hamlet en 30 minutes Théâtre Beheria Théâtre Beheria Bidart

Informations pratiques

Bidart

Hamlet en 30 minutes Théâtre Beheria

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 20:00:00

fin : 2027-04-09

Date(s) :

2027-04-09

Hamlet en 30 minutes

Cie Bruitquicourt

(Montpellier)

Durée 1h10

Dès 12 ans

Dans ce spectacle et ce sprint littéraire plein de trouvailles insolites, la compagnie Bruitquicourt choisit de s’amuser de l’œuvre monumentale de William Shakespeare avec un maître mot la dérision mais tout en préservant l’essence de la pièce avec de vrais morceaux de Shakespeare dedans . Garder l’esprit de l’œuvre tout en y injectant la légèreté d’une bulle de savon. 4 comédiens, c’est-à-dire 3 HAMLET et 1 narrateur, s’accordent pour réinventer le théâtre en faisant surgir de ce drame une comédie atypique. Ce spectacle a fait les beaux jours du festival d’Avignon et s’est joué dans les plus beaux théâtres ainsi qu’à l’international comme à Saint-Petersbourg et même à Londres au plus proche du Master . .

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 59 culture@bidart.fr

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English : Hamlet en 30 minutes Théâtre Beheria

L’événement Hamlet en 30 minutes Théâtre Beheria Bidart a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Bidart