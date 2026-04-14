HAMLET | Martin Kukučka et Lukáš Trpišovský, Národní divadlo, Prague

HAMLET | Martin Kukučka et Lukáš Trpišovský 29 avril – 22 juin Národní divadlo

Prix du billet et lunettes connectées gratuites sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T19:00:00+02:00 – 2026-04-29T21:45:00+02:00

Fin : 2026-06-22T11:00:00+02:00 – 2026-06-22T13:45:00+02:00

« Mon destin m’appelle. » La tragédie immortelle de Shakespeare sur l’injustice du monde, le poids de la grandeur des tâches et la petitesse de l’homme. Un voyage fantomatique à la recherche du sens et de la signification, un drame mêlant passé et futur, et aussi l’histoire de l’effondrement d’un État, d’une société et d’un système de valeurs.

Národní divadlo Národní 2/110 00, 110 00 Nové Město, Tschechien Prague 116 39 Nové Město [{« type »: « link », « value »: « https://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/hamlet-146378948?t=2026-04-29-19-00 »}]

Surtitres en anglais simplifié HAMLET Martin Kukučka

Pavel Hejný