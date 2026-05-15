Kanfen

Handball Entraînements découvertes

38 rue de Hettange Kanfen Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-01

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-01

L’AS Kanfen Handball ouvre ses portes à tous les jeunes souhaitant découvrir le handball !

Que tu sois débutant ou simplement curieux, ces séances sont l’occasion de découvrir ce sport collectif dynamique, apprendre les bases du handball et partager un moment convivial avec nos équipes et entraîneurs.

Accessible pour les enfants nés entre 2010 et 2020. Réservation par mail. Programme complet sur la page Facebook de l’AS Kanfen Handball.Enfants

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38 rue de Hettange Kanfen 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 50 61 10 mairie-kanfen@orange.fr

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English :

AS Kanfen Handball opens its doors to all young people wishing to discover handball!

Whether you’re a beginner or just curious, these sessions are an opportunity to discover this dynamic team sport, learn the basics of handball and share a friendly moment with our teams and coaches.

Open to children born between 2010 and 2020. Reservations by e-mail. Full program on the AS Kanfen Handball Facebook page.

L’événement Handball Entraînements découvertes Kanfen a été mis à jour le 2026-05-15 par OT CATTENOM ET ENVIRONS