Le Teich

Handi Valide.

Halle du port Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10 18:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Sensibilisation au handicap.

Animations , ateliers sportifs et artistiques.

Entrée libre.

Tout public. .

Halle du port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 33 60

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English : Handi Valide.

L’événement Handi Valide. Le Teich a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Le Teich