Handi Valide. Le Teich
Handi Valide. Le Teich mercredi 10 juin 2026.
Le Teich
Handi Valide.
Halle du port Le Teich Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10 18:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Sensibilisation au handicap.
Animations , ateliers sportifs et artistiques.
Entrée libre.
Tout public. .
Halle du port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 33 60
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English : Handi Valide.
L’événement Handi Valide. Le Teich a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Le Teich
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