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Handi Valide. Le Teich

Handi Valide. Le Teich

Handi Valide. Le Teich mercredi 10 juin 2026.

Adresse : Halle du port

Ville : 33470 Le Teich

Département : Gironde

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Le Teich

Handi Valide.

Halle du port Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10 18:00:00

Date(s) :
2026-06-10

Sensibilisation au handicap.
Animations , ateliers sportifs et artistiques.
Entrée libre.
Tout public.   .

Halle du port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 33 60 

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English : Handi Valide.

L’événement Handi Valide. Le Teich a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Le Teich

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