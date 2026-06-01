Les fleurs en automne. Salle publique Le Teich samedi 13 juin 2026.

Le Teich

Les fleurs en automne.

Salle publique 3 rue Claude Leymand Le Teich Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Pièce de théâtre. Les fleurs en automne par les alchimistes de l’art. .

Salle publique 3 rue Claude Leymand Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@lesalchimistesdelart.fr

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English : Les fleurs en automne.

L’événement Les fleurs en automne. Le Teich a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Le Teich