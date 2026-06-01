Les fleurs en automne. Salle publique Le Teich
Les fleurs en automne. Salle publique Le Teich samedi 13 juin 2026.
Le Teich
Les fleurs en automne.
Salle publique 3 rue Claude Leymand Le Teich Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Pièce de théâtre. Les fleurs en automne par les alchimistes de l’art. .
Salle publique 3 rue Claude Leymand Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@lesalchimistesdelart.fr
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English : Les fleurs en automne.
L’événement Les fleurs en automne. Le Teich a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Le Teich
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