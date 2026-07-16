Hansel et Gretel, La julienne, Plan-les-Ouates

Informations pratiques

Hansel et Gretel 27 et 28 février 2027 La julienne

Adultes / enfants : 10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-27T16:00:00+01:00 – 2027-02-27T17:00:00+01:00

Fin : 2027-02-28T16:00:00+01:00 – 2027-02-28T17:00:00+01:00

Un conte, trois chaises, huit instruments.

Deux enfants, une sorcière et sa maison en pain d’épices. Tous les célèbres ingrédients du conte sont là. Mais il faut voir ce qu’en font le Collectif Ubique pour fondre de plaisir devant ce périple théâtral et musical pour remettre au goût du jour la célèbre recette des frères Grimm : théorbe, luth, scie musicale, violon, clarinette, percussions, textes chantés, scandés. Le trio de comédiens-musiciens change de casquettes et d’instruments à chaque seconde pour nous proposer un spectacle poétique et déjanté, mêlant compositions et textes originaux.

Le Collectif est né en 2012 de la rencontre des trois artistes et de leurs univers artistiques intrinsèques : le théâtre, la musique instrumentale et vocale. En près de dix ans, ils montent trois adaptations originales de contes célèbres, radicalement revisités : Hansel et Gretel (2012), La Belle au Bois Dormant (2017) et La Petite Sirène (2021). Avec le temps, ils étoffent leur plume et leur univers sonore, diversifient leurs techniques instrumentales selon les besoins dramaturgiques et renforcent un parti pris scénique qui devient leur signature : trois chaises face au public.

Par respect pour les artistes et les autres spectateurs, nous nous gardons le droit de refuser l’entrée aux retardataires et aux enfants ne respectant pas l’âge indiqué, sans remboursement ni échange. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/saison-culturelle-26-27-ZWF6WFKPEJ »}]

Entre théâtre, musique et humour, le Collectif Ubique revisite Hansel et Gretel dans une adaptation inventive et pleine de fantaisie.

Hubert Caldaguès