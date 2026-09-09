HAP & Guest Cabaret l’Etoile Bleue Marseille 5e Arrondissement
samedi 3 octobre 2026 · Cabaret l'Etoile Bleue · Marseille 5e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 5e Arrondissement
HAP & Guest
Samedi 3 octobre 2026 de 16h à 22h.
Dimanche 4 octobre 2026 de 14h à 16h. Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 – 18 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 16:00:00
fin : 2026-10-03 22:00:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04
HAP! & GUESTs réunit la Compagnie HAP! et les artistes du Cirque du Soleil Arthur Morel Van Hyfte et Guillaume Paquin, médaillés d’or au Festival Mondial du Cirque de Demain. Un spectacle familial mêlant cirque contemporain, danse, performances aériennes.
Hap! & guests est la nouvelle création de la Compagnie HAP!, portée par La Maison de Nina, école des arts du cirque installée à Marseille depuis plus de vingt ans. Fidèle à sa mission de transmission, la compagnie accompagne de jeunes artistes en devenir et leur offre l’opportunité de partager la scène avec des artistes de renommée internationale.
Pour cette édition exceptionnelle, la Compagnie HAP! accueille Arthur Morel Van Hyfte et Guillaume Paquin, artistes du Cirque du Soleil, médaillés d’or au Festival Mondial du Cirque de Demain et révélés au grand public grâce à La France a un Incroyable Talent. Leur présence offre une rencontre artistique rare entre l’excellence professionnelle et la nouvelle génération du cirque contemporain.
Entre performances aériennes, acrobaties, jonglage, danse, poésie et émotions, HAP! & guests célèbre le partage, la création et la transmission dans un spectacle accessible à toute la famille, où chaque numéro raconte une histoire et met en lumière le talent de jeunes artistes aux côtés de figures reconnues de la scène internationale.
Venez vivre trois représentations exceptionnelles au cabaret L’Étoile Bleue
– Samedi 3 octobre 2026 à 16 h
– Samedi 3 octobre 2026 à 20 h
– Dimanche 4 octobre 2026 à 14 h 30 .
Cabaret l’Etoile Bleue 107 Bd Jeanne d’Arc Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 07 86 19 lamaisondenina.contact@gmail.com
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English :
HAP! & GUESTs brings together the HAP! Company and Cirque du Soleil artists Arthur Morel Van Hyfte and Guillaume Paquin, gold medalists at the Festival Mondial du Cirque de Demain. A family-friendly show blending contemporary circus, dance, and aerial performances.
L’événement HAP & Guest Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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