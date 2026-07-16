Happy Apocalypse, Salle Le Vallon, Landivisiau
vendredi 15 janvier 2027 · Salle Le Vallon · Landivisiau
Informations pratiques
Happy Apocalypse Vendredi 15 janvier 2027, 20h30 Salle Le Vallon Finistère
Tarif A
Normal 26 €
Réduit 21 €
Jeune 9 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-15T20:30:00+01:00 – 2027-01-15T22:15:00+01:00
Fin : 2027-01-15T20:30:00+01:00 – 2027-01-15T22:15:00+01:00
C’est l’histoire de Perle, premier enfant hybride de l’humanité, croisement entre une femme et un varan de Komodo. Perle est le fruit d’une expérience génétique réalisée par sa propre mère, brillante scientifique. Face au regard stigmatisant du monde et de sa propre famille, elle lutte pour exister telle qu’elle est, sans se cacher, fière et inclassable. À sa suite, tous les membres de cette famille hors normes, minée par les conflits, vont entamer leur mutation, accepter leur fragilité et célébrer joyeusement l’attention au vivant.
Happy Apocalypse nous plonge dans un monde furieusement festif, à l’esthétique psychédélique d’une beauté saisissante. Sous une lumière particulièrement soignée, la frontière entre humains et animaux s’estompe. On croise des personnages comme échappés d’un rêve, hommes à tête de bœuf, de chouette ou de coq, qui parlent, dansent, donnent vie à une saga familiale fantaisiste et invitent à s’émerveiller de lendemains prometteurs.
Salle Le Vallon Kerivoal, 29400 Landivisiau Landivisiau 29400 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-vallon.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 98 68 67 63 »}]
Une fable psychédélique où une famille hors normes réinvente le vivant pour célébrer la différence et l’espoir.
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