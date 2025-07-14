Happy Apocalypse Théâtre d’Auxerre Auxerre

Happy Apocalypse Théâtre d’Auxerre Auxerre jeudi 19 mars 2026.

Happy Apocalypse Jeudi 19 mars 2026, 20h00 Théâtre d’Auxerre Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T20:00:00 – 2026-03-19T22:00:00

Fin : 2026-03-19T20:00:00 – 2026-03-19T22:00:00

Elle s’appelle Perle. Elle est le premier enfant hybride de l’histoire de l’humanité. L’animal avec lequel elle est croisée est le Varan de Komodo.

Happy Apocalypse est un conte musical électro-pop, une protopie, qui questionne la place de l’humain, une ode à la fragilité où le burlesque, la poésie, l’astrophysique et la métaphysique se croisent dans un tourbillon psychédélique.

6 comédiens et 3 musiciens en live font vivre des personnages fantasques et quelques ani-maux pour donner à l’humanité une chance de se réinventer.

Théâtre d’Auxerre Auxerre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

f.o.u.i.c / Jean-Christophe Dollé et Clotilde Morgiève Conte Astrophysique