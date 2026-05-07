Frouard

Happy Pop Gala de Danse

Avenue de la Libération Frouard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-05-07 2026-06-07

Un moment festif et plein d’énergie à ne pas manquer !

Ouverture des portes trente minutes avant l’heure indiquée.

Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.Tout public

5 .

Avenue de la Libération Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 89 40 52 37 happypop@outlook.fr

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English :

A festive, high-energy event not to be missed!

Doors open 30 minutes early.

Reservations required, subject to availability.

L’événement Happy Pop Gala de Danse Frouard a été mis à jour le 2026-05-07 par TOURISME BASSIN de POMPEY