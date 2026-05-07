Happy Pop Gala de Danse Frouard
Happy Pop Gala de Danse Frouard jeudi 7 mai 2026.
Frouard
Happy Pop Gala de Danse
Avenue de la Libération Frouard Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Dimanche 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-05-07 2026-06-07
Un moment festif et plein d’énergie à ne pas manquer !
Ouverture des portes trente minutes avant l’heure indiquée.
Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.Tout public
5 .
Avenue de la Libération Frouard 54390 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 89 40 52 37 happypop@outlook.fr
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English :
A festive, high-energy event not to be missed!
Doors open 30 minutes early.
Reservations required, subject to availability.
L’événement Happy Pop Gala de Danse Frouard a été mis à jour le 2026-05-07 par TOURISME BASSIN de POMPEY