Harmonie avec la nature et l’habitat découverte de la géobiologie La Roche-l’Abeille

Début : 2026-03-28

fin : 2026-04-26

2026-03-28 2026-04-25 2026-05-30

Dans le sud de la Haute-Vienne, Limousin, à 30 km au sud de Limoges, dans une nature préservée, nous animons des stages pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies subtiles pour notre bien-être. Chacun peut facilement se familiariser avec ces outils permettant de retrouver un lien profond avec la nature, et également d’harmoniser notre habitat.

Dans des lieux d’énergie, nous prenons connaissance des principaux phénomènes que l’on peut détecter sous nos pieds eau, failles, réseaux liés aux métaux (Réseau Hartmann, Curry, …), vérifier que notre lit, notre canapé est à la bonne place. Nous apprenons à établir un parcours énergétique, à détecter les couloirs à abeilles comme le faisaient les anciens afin de placer une ruche, trouver l’emplacement pour planter un arbre, etc. Accessibles à tous, à partir de 18 ans. Stages animés par Céline Locqueville et Alain Richard depuis 2015. .

