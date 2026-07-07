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Harmonie Spectacle Equestre Rue de Palassie Biarritz

mercredi 5 août 2026 · Rue de Palassie · Biarritz

Harmonie Spectacle Equestre Rue de Palassie Biarritz

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue de Palassie
Adresse
Pôle Equestre
Ville
64200 Biarritz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Biarritz

Harmonie Spectacle Equestre

Rue de Palassie Pôle Equestre Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Spectacle équestre Harmonie présenté par Aintzina Zaldiak.
Music live by Zézé
Restauration sur place   .

Rue de Palassie Pôle Equestre Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 38 37 64 

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English : Harmonie Spectacle Equestre

L’événement Harmonie Spectacle Equestre Biarritz a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Biarritz

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