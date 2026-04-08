Harpe et orgue Vimoutiers

Vimoutiers

Harpe et orgue

Eglise Notre-Dame Vimoutiers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25 21:15:00

Date(s) :

2026-07-25

À l’église de Vimoutiers, un concert Harpe et Orgue mettra en lumière deux jeunes talents dont la fraîcheur sert un programme joyeux et contrasté. De l’élan de Widor et de la délicatesse de l’Impromptu de Fauré à la célèbre Pavane, le voyage se poursuit avec les Petites fantaisies de Guy‑Baptiste Jaccottet, pleines de couleurs et de malice. En final, l’énergie irrésistible de la Danse macabre de Saint‑Saëns et la Danse espagnole de Falla promet une soirée pétillante et vibrante.

Une symphonie pour harpe et orgue

Programme

• 1er mouvement Ouverture

– Allegro Sixième symphonie de Charles-Marie Widor (1844-1937), orgue seul

– Impromptu de Gabriel Fauré (1845-1924), harpe seule

• 2ème mouvement Andante

– Pavane, opus 50, de Gabriel Fauré *

• 3ème mouvement Scherzo

– Petites fantaisies de Guy-Baptiste Jaccottet (*1998) Contrastes Procession Romance Danse Tango

• 4ème mouvement Final

– Danse macabre de Camille Saint-Saëns (1835-1921) *

– Danse espagnole Manuel de Falla (1876-1946) *

* transcription pour harpe et orgue d’Odile Foulliaron et Sacha Dhénin

Sacha Dhénin

Sacha Dhénin débute l’orgue à 7 ans, en 2004, avec Lucie Flesch au conservatoire de Poissy (Yvelines). Il a ensuite étudié au conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés, où il a obtenu un premier prix d’orgue, un premier prix d’improvisation et un premier prix d’écriture, dans les classes d’Éric Lebrun, David Cassan et de François Saint-Yves. Il est lauréat du prix André Monsaingeon, qui récompense la meilleure interprétation d’une œuvre de Jean-Sébastien Bach. Il remporte également le prix du public et le second prix à la quatrième édition du concours Orgues à Douai.

Sacha s’est produit en France (cathédrale de Versailles, cathédrale Notre-Dame de Paris, ainsi qu’en duo dans des prestigieux festivals) mais aussi à l’étranger (Espagne, Italie). Il a participé à l’enregistrement de l’intégrale de l’œuvre d’orgue d’Olivier Messiaen à la cathédrale de Toul (label Quantum) en 2021.

Il est organiste titulaire adjoint à la cathédrale Saint-Louis de Versailles

Titulaire du Diplôme d’État, il enseigne l’orgue au conservatoire de Poissy. Sacha est également professeur de mathématiques. L’enseignement est pour lui un trait d’union entre musique et mathématiques.

Odile Foulliaron

Odile Foulliaron débute ses études musicales au conservatoire de Beauvais. Après un perfectionnement au conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés, elle intègre en 2019 le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en classe de harpe et en cycle supérieur d’écriture. Elle y obtient le Master de Harpe et le Prix d’Harmonie avec les plus hautes distinctions.

Passionnée d’orchestre, elle entre à 15 ans à l’Orchestre Philharmonique de l’Oise où elle se produit à plusieurs reprises en tant que soliste. Depuis, elle est appelée à jouer dans différents orchestres nationaux et internationaux (Gürzenichorchester de Cologne, Orchestre de chambre du Luxembourg, Cercle de l’harmonie, Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, Académie de l’Opéra de Paris). En 2024, elle prend part à la cérémonie d’ouverture des jeux Paralympiques de Paris.

Lauréate de concours nationaux, Odile a été sélectionnée en 2022 pour représenter la France au 12th USA International Harp Competition.

Afin d’enrichir sa pratique musicale, elle a étudié en parallèle l’orgue au conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés dans la classe d’Éric Lebrun et l’écriture musicale avec François Saint-Yves. Dans ce cadre, elle a enregistré pour le CD Singulièrement Plurielles des extraits de Préludes et Fugues pour piano de Clara Schumann transcrits pour orgue.

Titulaire du Diplôme d’État, elle enseigne la harpe dans divers conservatoires de région parisienne.

Odile est soutenue par la Fondation de France.

Le duo Odile Foulliraon et Sacha Dhénin

Odile et Sacha ont à cœur de rendre complémentaire leurs instruments. Ils présentent un répertoire peu commun, alliant pièces écrites pour la formation et transcriptions de toutes époques, avec comme ligne directrice d’explorer le caractère orchestral de leurs instruments.

Ensemble, ils remportent un second prix ex-æquo au concours Gaston Litaize 2022, et ont été invités dans différents festivals d’orgue, dont Toulouse les Orgues… .

Eglise Notre-Dame Vimoutiers 61120 Orne Normandie +33 6 79 46 31 52 association@orgue-vimoutiers.org

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English : Harpe et orgue

L’événement Harpe et orgue Vimoutiers a été mis à jour le 2026-04-08 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault