Hasard et dégustation, Musée La Villa, Dehlingen

Informations pratiques

Hasard et dégustation Dimanche 20 septembre, 14h00 Musée La Villa Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les dés sont jetés ! Laissez le hasard choisir ce que vous allez déguster. Deux artistes vous proposent des recettes inspirées de saveurs antiques servies dans des assiettes façonnées à partir de l’argile du site archéologique du Gurtelbach.

Atelier animé par les artistes Zoé Joliclercq et Danaé Viney qui présentent le résultat de leur résidence à La Villa dans le cadre de Jeunes ESTivants 2025 (DRAC Grand Est).

Tout public. Gratuit. Sans réservation.

Musée La Villa 5 Rue de l’Eglise, 67430 Dehlingen, France Dehlingen 67430 Bas-Rhin Grand Est +33388018460 https://www.cip-lavilla.fr Découvrez au musée les méthodes de l’archéologie et la vie quotidienne dans les campagnes de l’Alsace Bossue à l’époque romaine. Une riche collection de plus de 400 objets archéologiques provenant de la villa du Gurtelbach et des sites alentour vous y attend ! Parking et accès PMR devant l’entrée du musée. Parking à l’entrée du site archéologique.

Les dés sont jetés ! Laissez le hasard choisir ce que vous allez déguster. Deux artistes vous proposent des recettes inspirées de saveurs antiques servies dans des assiettes façonnées à partir de du …

©La Kunsthalle