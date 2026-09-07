Hats 2 Heads – Keeping Company & si le colibri, Les Carrelages de Saint-Samson, Saint-Samson-la-Poterie

Informations pratiques

Hats 2 Heads – Keeping Company & si le colibri Samedi 12 septembre, 18h30 Les Carrelages de Saint-Samson Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T18:30:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T18:30:00+02:00 – 2026-09-12T19:00:00+02:00

Une jongleuse et un jongleur se réunissent pour créer plus que ce qu’il et elle ne pourraient réaliser seuls. Le mouvement, la jonglerie, la montée et la descente des chapeaux, tout parle avec un langage qui leur est propre. Plus de chapeaux en l’air, moins de pieds au sol. Une corde déposée en cercle sur le sol défini un espace de jeux et de partage.

« Un spectacle de jonglage délicat et inventif, plein de poésie »

Une proposition artistique du Centre des Arts du cirque et de la rue La Batoude

Création & interprétation : Aude Cattin & Ezra Weill

TOUT PUBLIC à partir de 5 ans

Les Carrelages de Saint-Samson 4 rue de la Briqueterie 60 SAINT-SAMSON-LA-POTERIE Saint-Samson-la-Poterie 60220 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://picardieverte.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/CC.PicardieVerte »}]

2 artistes de cirque. 10 chapeaux. 1 échelle. Oise

DR