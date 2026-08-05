Haut Doubs Festival Pontarlier
samedi 3 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Haut Doubs Festival
Espace Pourny Pontarlier Doubs
Tarif : 25.99 – 25.99 – 25.99 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03 02:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Organisé par Festivest.
Les meilleurs tributes du moment sur Scène: The Police Contact Tribute ouvrira la soirée avec le rock intemporel de Sting, avant que The Vision of Queen n’embrase la scène avec la puissance vocale de Freddie Mercury. DJ Cyril terminera
Billetterie prochainement en vente à l’office de tourisme de Pontarlier, en ligne ou directement sur place. .
Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 38 14 71 festivest@free.fr
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English : Haut Doubs Festival
L’événement Haut Doubs Festival Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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