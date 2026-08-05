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AGENDA · Pontarlier

Haut Doubs Festival Pontarlier

samedi 3 octobre 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Espace Pourny
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
25.99 25.99 25.99 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Haut Doubs Festival

Espace Pourny Pontarlier Doubs

Tarif : 25.99 – 25.99 – 25.99 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:00:00
fin : 2026-10-03 02:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Organisé par Festivest.
Les meilleurs tributes du moment sur Scène: The Police Contact Tribute ouvrira la soirée avec le rock intemporel de Sting, avant que The Vision of Queen n’embrase la scène avec la puissance vocale de Freddie Mercury. DJ Cyril terminera
Billetterie prochainement en vente à l’office de tourisme de Pontarlier, en ligne ou directement sur place.   .

Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 49 38 14 71  festivest@free.fr

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English : Haut Doubs Festival

L’événement Haut Doubs Festival Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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