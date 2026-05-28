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AGENDA · Clermont-Ferrand

Haydn Bruch | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand

mercredi 2 décembre 2026 · Opéra-Théâtre · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Opéra-Théâtre
Adresse
22 boulevard Desaix
Ville
63000 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
10 10 20

Clermont-Ferrand

Haydn Bruch | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes

Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02 19:30:00
fin : 2026-12-02

Date(s) :
2026-12-02

Musique de chambre

Traditions et harmonie
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Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 47 47  contact@orchestre-auvergne.fr

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English :

Chamber Music

Traditions and Harmony

L’événement Haydn Bruch | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-27 par Clermont Auvergne Volcans

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