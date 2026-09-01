Informations pratiques

Château-Salins

Heart of the beast

2 rue Poincaré Château-Salins Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2026-10-30 20:30:00

fin : 2026-10-30 23:00:00

Date(s) :

2026-10-30 2026-11-01 2026-11-03

Après un terrible crash d’avion, James Belmont (Brad Pitt), ancien des forces spéciales, se retrouve perdu au cœur de l’Alaska avec son chien Odin, depuis toujours à ses côtés.

Livrés à eux-mêmes dans une nature aussi magnifique qu’impitoyable, ils devront puiser dans leurs dernières forces pour survivre ensemble.

Signé par le réalisateur David Ayer, Heart of the Beast est un thriller d’aventure haletant sur le lien indéfectible qui unit un homme à son fidèle compagnon, face à l’épreuve la plus extrême de leur vie.Tout public

6 .

2 rue Poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52 mairie@chateau-salins.fr

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English :

After a terrible plane crash, James Belmont (Brad Pitt), a former special forces soldier, finds himself lost in the heart of Alaska with his dog Odin, who has always been by his side.

Left to fend for themselves in a wilderness as magnificent as it is unforgiving, they must draw on their last reserves of strength to survive together.

Directed by David Ayer, *Heart of the Beast* is a heart-pounding adventure thriller about the unbreakable bond between a man and his faithful companion as they face the most extreme ordeal of their lives.

L’événement Heart of the beast Château-Salins a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS