Sainte-Croix-Vallée-Française

HEBDOS DE L’ÉTÉ CONCERT PSYCHO BELETTES

Le Rond (Aire de jeux) Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Soirée à L’Espace Lauriol 20h00 concerts de Psycho Belettes , électro aux mélodies déjantées Gratuit. Petite restauration et buvette sur place.

Les Hebdos de l’été reviennent avec une saison 2026 pleine de concerts !

Soirée à l’Espace Lauriol (sous à Mairie)

21h00 Psycho Belettes , électro aux mélodies déjantées

Un duo habité, mouvementé, fluant de basses vrombissantes et de mélodies déjantées.

Dans un mélange de beats modernes et de sons bruts résolument rock des bas-fonds istanbuliotes, ces 2 amis

d’enfance se rassemblent pour des raisons viscérales le besoin de s’exprimer au-delà des frontières et l’envie de

faire danser les corps.

Composé d’un claviériste saxophoniste fou, chimiste de la loop au doigté acéré, et d’un bassiste guitariste qui noie sa

timidité dans un groove indus et une fuzz rugissante, ces derviches qui ont mal tourné se déchainent aussi bien sur

du rock prog anatolien que sur de l’électro psychédélique, entre la crise d’angoisse et la folie dansante.

La scène se transforme à leur arrivée en un joyeux foutoir, entre cambouis et paillettes, club et garage, ils crient, ils

chantent, ils se consument…

Gratuit

Petite restauration et buvette sur place. .

Le Rond (Aire de jeux) Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Evening at L’Espace Lauriol: 8:00 p.m.: concerts by Psycho Belettes, electro music with trippy melodies—Free. Light refreshments and drinks available on site.

L’événement HEBDOS DE L’ÉTÉ CONCERT PSYCHO BELETTES Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère