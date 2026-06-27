CINECO COMPOSTELLE Sainte-Croix-Vallée-Française
dimanche 9 août 2026 · Sainte-Croix-Vallée-Française
Informations pratiques
Sainte-Croix-Vallée-Française
CINECO COMPOSTELLE
Salle Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : 4 – 4 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Projection du film Compostelle de Yann Samuell , Durée 01h54min / Genre Comédie, Drame / Origine France (VF)
Projection du film Compostelle de Yann Samuell , dimanche 09 Aout, au Piboulio, à 21h.
Durée 01h54min / Genre Comédie, Drame / Origine France (VF)
Synopsis:
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. Inspiré d’une histoire vraie. .
Salle Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film Compostelle by Yann Samuell, Running time: 1h 54min / Genre: Comedy, Drama / Country of origin: France (French version)
L’événement CINECO COMPOSTELLE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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