FÊTE DE LA PAROISSE Sainte-Croix-Vallée-Française
dimanche 2 août 2026 · Sainte-Croix-Vallée-Française
Informations pratiques
Sainte-Croix-Vallée-Française
FÊTE DE LA PAROISSE
Place du marché et Aire de jeux le Rond Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : 17 – 17 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Stand salé/sucré au marché, tournoi de pétanque, culte à 17h, apéritif, aligot et tirage de la tombola.
Stand salé/sucré au marché, tournoi de pétanque, culte à 17h, apéritif, aligot et tirage de la tombola.
Programme
9h00-13h00 stand au marché
Vente de gâteaux, tartes salées/sucrées, confitures, tisanes… Si vous souhaitez participer, tous les plats et autres mets sont les bienvenus! (les apporter directement sur le stand le jour même)
15h00 pétanque au rond
17h00 culte au temple
18h00 tirage de la tombola
Si vous souhaitez faire un lot pour la tombola, vous pouvez le déposer au stand de Peggy sur le marché ou venir à la passerelle à 17h00 le 31 juillet.
19h30 apéritif (rdv au rond)
Aligot géant
(sur réservation auprès de Peggy André 06 84 23 32 67)
Prix du repas: 17€ adultes et 10€ enfants de moins de 10 ans. (possibilité d’emporter).
Pensez à apporter vos assiettes, verre et couverts! .
Place du marché et Aire de jeux le Rond Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 84 23 32 67 clairelise.figuiere@gmail.com
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English :
A savory/sweet food stand at the market, a pétanque tournament, a church service at 5 p.m., an aperitif, aligot, and a raffle drawing.
L’événement FÊTE DE LA PAROISSE Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-18 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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