CINECO TOY STORY 5 Sainte-Croix-Vallée-Française
dimanche 9 août 2026 · Sainte-Croix-Vallée-Française
Informations pratiques
Sainte-Croix-Vallée-Française
CINECO TOY STORY 5
Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère
Tarif : 4 – 4 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Projection du film La condition de Jérôme Bonnell, Durée 01h40min / Genre Animation, Aventure, Famille / Origine Etats-Unis (VF)
Projection du film La condition de Jérôme Bonnell, dimanche 09 Aout, au Piboulio, à 18h.
Durée 01h40min / Genre Animation, Aventure, Famille / Origine Etats-Unis (VF)
Synopsis:
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique ! .
Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film La condition by Jérôme Bonnell, Running time: 1 hr 40 min / Genre: Animation, Adventure, Family / Country of origin: United States (French version)
L’événement CINECO TOY STORY 5 Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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