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CINECO TOY STORY 5 Sainte-Croix-Vallée-Française

dimanche 9 août 2026 · Sainte-Croix-Vallée-Française

CINECO TOY STORY 5 Sainte-Croix-Vallée-Française

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
Le Piboulio
Ville
48110 Sainte-Croix-Vallée-Française
Département
Lozère
Tarif
4 4 Enfant

Sainte-Croix-Vallée-Française

CINECO TOY STORY 5

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française Lozère

Tarif : 4 – 4 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Projection du film La condition de Jérôme Bonnell, Durée 01h40min / Genre Animation, Aventure, Famille / Origine Etats-Unis (VF)
Projection du film La condition de Jérôme Bonnell, dimanche 09 Aout, au Piboulio, à 18h.

Durée 01h40min / Genre Animation, Aventure, Famille / Origine Etats-Unis (VF)

Synopsis:
Buzz, Woody, Jessie et le reste de la bande verront leur travail remis en question lorsqu’ils découvriront que ce qui obsède les enfants d’aujourd’hui s’appelle… l’électronique !   .

Le Piboulio Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie  

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English :

Screening of the film La condition by Jérôme Bonnell, Running time: 1 hr 40 min / Genre: Animation, Adventure, Family / Country of origin: United States (French version)

L’événement CINECO TOY STORY 5 Sainte-Croix-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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