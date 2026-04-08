HEC Paris Jouy-en-Josas 8 avril – 23 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-08T00:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-23T23:59:00.000+02:00

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HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas



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