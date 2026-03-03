Hendaia euskaraz Cité des Mémoires Oroitzapenen Hiria Hendaye
Hendaia euskaraz Cité des Mémoires Oroitzapenen Hiria Hendaye mercredi 11 mars 2026.
Hendaia euskaraz Cité des Mémoires Oroitzapenen Hiria
26, rue de l’Église Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Visite du site avec quizz électronique en euskara.
Se munir d’un smartphone.
Réservation obligatoire (nombre de places limité).
Entrez dans un monde où le passé prend vie à travers 9 salles à thèmes fascinantes, chacune offrant une expérience profonde et interactive dans l’histoire d’Hendaye et plus largement du Pays Basque. .
26, rue de l’Église Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 06 81 90 contact@citedesmemoires.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Hendaia euskaraz Cité des Mémoires Oroitzapenen Hiria
L’événement Hendaia euskaraz Cité des Mémoires Oroitzapenen Hiria Hendaye a été mis à jour le 2026-02-28 par Hendaye Tourisme & Commerce