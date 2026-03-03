Hendaia euskaraz Cité des Mémoires Oroitzapenen Hiria Hendaye

Hendaia euskaraz Cité des Mémoires Oroitzapenen Hiria

26, rue de l’Église Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Visite du site avec quizz électronique en euskara.

Se munir d’un smartphone.

Réservation obligatoire (nombre de places limité).

Entrez dans un monde où le passé prend vie à travers 9 salles à thèmes fascinantes, chacune offrant une expérience profonde et interactive dans l’histoire d’Hendaye et plus largement du Pays Basque. .

